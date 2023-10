LPI-G: Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei bei Brand in Zeulenroda-Triebes

Altenburg (ots) - Altenburg. In der Otto-Dix-Straße wurde im Zeitraum von Freitag auf Samstag (20.10. 2023 14:00 Uhr - 21.10.2023 11:45 Uhr) durch einen Unbekannten ein am Straßenrand abgestellter PKW gewaltsam geöffnet und ein im Fahrzeug befindliches I-Pad entwendet. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen unter der Bezugsnummer (0275409/2023) aufgenommen. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

