Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Christian-Schmidt-Straße

Gera (ots)

Gera: Kurz vor 16:30 Uhr ging gestern (22.10.2023) die Meldung zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einer Gastlichkeit / Café in der Christian-Schmidt-Straße in Gera ein, so dass Polizeistreifen zum Einsatzort ausrückten. Nach derzeitigen Erkenntnissen eskalierte ein Streit zwischen insgesamt 6 beteiligten Männern türkischer Herkunft. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden drei der Beteiligten (37, 38, 48) von ihren Kontrahenten (21, 24 ,34) massiv körperlich attackiert, wobei ein Baseballschläger sowie ein Messer als Tatmittel eingesetzt wurden. Hierbei wurden die zwei Angegriffene leicht und einer schwer verletzt. Keine der Verletzungen war lebensgefährlich Alle Geschädigten wurden in der Folge medizinisch versorgt. Im Verlaufe des Einsatzes konnten zwei der drei Täter u.a. im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Der Aufenthalt des dritten Täters (34) ist derzeit unbekannt. Alle Beteiligten sind den Ermittlern namentlich bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum gesamten Geschehen übernommen. Diese dauern derzeit weiter an. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell