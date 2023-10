Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Parteibüro beschmiert

Gera (ots)

Gera: Unbekannte beschmierten offenbar am 21.10.2023, zwischen 03:40 Uhr bis 12:15 Uhr ein Parteibüro in der Heinrichstraße mit schwarzer Farbe. Die Farbe konnte noch am gleichen Tag rückstandslos entfernt werden. Die Kripo ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0275484/2023) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

