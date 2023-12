Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall Fahranfänger

Heiligenstadt (ots)

Am Freitagabend befuhr eine 18jährige Hyundaifahrerin die Landesstraße 2060 von Weißenborn-Lüderode kommend in Fahrtrichtung Bischofferode. Aufgrund regennasser Fahrbahn und unangepasster Geschwindigkeit verlor die Fahrzeugführerin in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im weiteren Verlauf durchfuhr diese über eine Strecke von 62 Metern den Straßengraben und kollidierte mit mehreren Bäumen. Die 18jährige Fahrzeugführerin und ihr 19jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt zur medizinischen Behandlung in die Kliniken von Duderstadt und Heiligenstadt gebracht. Vor Ort wurden zwei Bäume derart stark beschädigt, sodass diese durch die Feuerwehr gefällt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro

