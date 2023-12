Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufbruch mehrerer Garagen

Mühlhausen (ots)

Wiederholt brachen Unbekannte in den zurückliegenden Tagen in Garagen im Mühlhäuser Stadtgebiet ein. Am Forstberg wurden insgesamt 3 Garagen angegriffen. Hierbei erbeuteten die Täter Weihnachtsdeko und Werkzeuge im Wert von ca. 550 Euro. Auch ein Garagenkomplex an der Unstrut war betroffen, hier wurden gewaltsam mindestens zwei Garagen geöffnet. Da die Eigentümer nicht vor Ort waren, können zum Beutegut noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Geschädigten sollen sich bei der Polizei in Mühlhausen melden. Entsprechende Anzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen.

