LPI-NDH: Alkohol beim Brötchenholen

Artern (ots) - Mit stolzen 1,94 Promille wurde am Freitagabend in der Schönfelder Straße in Artern ein Radfahrer ertappt. Der 43jährige wurde einer Kontrolle unterzogen, da er während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 ...

