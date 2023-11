Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher hebeln Spielautomaten auf und stehlen Bargeld

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Wittmarstraße in Volkmarsen ein.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür auf und gelangten so in die Gasträume. Hier gingen sie offensichtlich gezielt zwei Spielautomaten an, die sie aufgehebelten. Aus den Automaten entwendeten die Täter das Bargeld.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell