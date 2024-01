Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240114 - 0050 Frankfurt - Griesheim

Gallus: Polizei nimmt Einbrecher fest

Frankfurt (ots)

(dr) Frankfurter Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Freitag auf Samstag (13.01.2024) in den Stadtteilen Griesheim und Gallus nacheinander zwei Einbrecher hops.

Gegen 02:45 Uhr versuchte ein Einbrecher sein Glück bei einem Gebäudekomplex in der Lärchenstraße und hatte dann Pech, als die Polizei schnell zur Stelle war.

Der 25-jährige Täter hebelte zuerst an der Zugangstür eines Shisha-Geschäftes, dann an einer weiteren Tür eines Großhändlers für Import- und Exportwaren. Da er jedoch an beiden Türen scheiterte, schlug er kurzerhand die Fensterscheibe eines Elektronik-Geschäftes ein. Seine Handlungen blieben jedoch nicht lange unbemerkt, da bei dem für das Gebäude zuständigen Sicherheitsdienst sofort der Alarm auslöste. Nach einem Anruf bei der Polizei begaben sich mehrere Streifen zu der gemeldeten Anschrift. Zwischenzeitlich gelangte der Täter tatsächlich noch ins Gebäude, aus dem er jedoch von den eintreffenden Polizeibeamten wieder herausgesprochen wurde. Der wohnsitzlose Mann kam nach seiner Festnahme in die Haftzellen des Frankfurter Polizeipräsidiums.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich gegen 04:50 Uhr in der Mainzer Landstraße bei einem Lebensmitteldiscounter. Hier hatte ein weiterer Einbruchsmelder ausgelöst, was ebenfalls zur Entsendung von mehreren Polizeiteams führte, die wenig später das Gebäude umstellten. Beamte sahen dann, wie sich jemand in dem Einkaufsmarkt verstecken wollte. Bei der anschließenden Durchsuchung versuchte der Eindringling zu entkommen und flüchtete in einen Lagerraum, wo ein Diensthund ihn stellte. Der 37-jährige Mann gab schließlich auf und konnte festgenommen werden. Für ihn ging es im Anschluss ebenfalls in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Auch er verfügt über keinen festen Wohnsitz.

Beide Männer sollen richterlich vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell