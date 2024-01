Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240114 - 0048 Frankfurt - Dornbusch: Junge Fußgängerin bei Unfall verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitagabend (12.01.2024) kam es in der Hügelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 18:05 Uhr in Höhe der Hausnummer 137 an einem Fußgängerüberweg. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Fahrzeug der Marke Alfa Romeo die Hügelstraße westlich in Richtung Eschersheimer Landstraße. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung stieß dieser mit der Jugendlichen, welche den Zebrastreifen nutzte, zusammen.

Die 15-Jährige trug aufgrund des Zusammenstoßes schwere Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

