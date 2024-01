Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagvormittag (02.01.2024, 09.00 Uhr) ein Mann aus Sassenberg in Warendorf-Freckenhorst schwer verletzt worden.

Ein 23-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Transporter auf der Feidiekstraße, um die Merveldstraße zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Sassenberger in seinem Auto auf der Merveldstraße in Fahrtrichtung Kampstraße. Beim Überfahren der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge so zusammen, dass der Pkw des Sassenbergers durch einen Zaun in einen Vorgarten schleuderte. Auch ein Stromverteilerkasten wurde durch den Aufprall beschädigt.

Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung und den Sassenberger schwer verletzt zur stationären Behandlung jeweils in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell