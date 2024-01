Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Autos beschädigt

Warendorf (ots)

Zwischen Silvester (31.12.2023), 17.00 Uhr und Neujahr (1.1.2024), 11.30 Uhr beschädigten Unbekannte mehrere Autos in Ahlen. An drei der vier Pkw wurde der Lack an allen Seiten zerkratzt. Drei Fahrzeuge standen auf der Ostbredenstraße und eins auf der Otto-Schott-Straße. Wer hat dort jemand Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

