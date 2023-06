Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 41-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Selm (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Unna und der Staatsanwaltschaft Dortmund

Am Dienstagabend (13.06.2023) ist es in Selm zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen.

Ein 41-jähriger deutscher Staatsbürger aus Selm überschüttete einen 53-jährigen deutschen Staatsbürger aus Selm mit Benzin an dessen Wohnanschrift. Der Geschädigte konnte ein Entzünden verhindern, indem er sich wehrte. Während sich der Geschädigte in der Folge in Sicherheit brachte, flüchtete der Beschuldigte.

Polizeibeamte trafen den Beschuldigten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in Selm an. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Beschuldigte am Donnerstag (15.06.2023) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Weitere Presseauskünfte zu diesem Sachverhalt erteilt ausschließlich Staatsanwalt Henner Kruse von der Staatsanwaltschaft Dortmund unter Tel. 0231-926 26122.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell