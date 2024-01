POL-WAF: Ennigerloh. Brand in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Wochenende ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche in Ahlen. Am Samstag, 30.12.2023 brachen Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in ein Haus auf der Wittekindstraße ein und stahlen Geld. Das neue Jahr beganng für einen Wohnungsbesitzer auf der Richard-Wagner-Straße mit einem Schrecken. Unbekannte waren zwischen Sonntagabend, 31.12.2023, 18.00 Uhr und Montag, 1.1.2023, 0.45 Uhr in die Wohnung ...

