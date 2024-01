Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern/Glandorf. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 30.12.2023 fiel einer Polizeistreife gegen 15.30 Uhr eine Autofahrerin auf der B 51 in Ostbevern auf. Die Beamten fuhren hinter dem Auto her und hielten es auf Glandorfer Gebiet an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 32-jährige Fahrerin absolut fahruntüchtig war. Sie nahmen die Versmolderin mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein der Frau sicher und leiteten gegen sie Ermittlungverfahren ein. Zum einen wegen der Trunkenheitsfahrt und zum anderen wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Denn die 32-Jährige hatte es trotzdem mehrjährigen Wohnsitz in Deutschland unterlassen, ihren Pkw in hier anzumelden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell