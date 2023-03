FW Ludwigshafen: Brandeinsatz in Ludwigshafen Süd - Falschparker behindern Feuerwehr

Ludwigshafen (ots) - (ÖA) In Zusammenhang mit dem Stromausfall am gestrigen Freitagabend, 10. März 2023, im Ludwigshafener Stadtgebiet hatte die Ludwigshafener Feuerwehr von 19.16 Uhr bis zum frühen Morgen am Samstag, 11. März 2023, 32 Einsätze abzuarbeiten. Unter anderem wurden acht Personen aus steckengebliebenen Aufzügen befreit, zwei Personen konnten ein ...

