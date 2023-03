Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in einer Ludwigshafener Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am Samstag 18.03.2023 um 10:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gartenhausbrand nach Ludwigshafen Rheingönnheim alarmiert. Über den eingehenden Notruf in der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen (ILTS) konnte zunächst nicht verifiziert werden, ob die Rauchentwicklung des Brandes auf Ludwigshafener oder Neuhofener Gemarkung gesichtet wurde. Somit alarmierte die ILTS gleichzeitig die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen zu dem selben Ereignis. Letztendlich brannte in einer Kleingartenanlage in der Hauptstraße Rheingönnheim ein Gartenhaus in voller Ausdehnung. Als ersteintreffende Einheit hatte die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen den Brand schnell unter Kontrolle. In Kooperation mit den Einsatzkräften aus Ludwigshafen konnten die feuerwehrtechnischen Maßnahmen zeitnah abgeschlossen werden. Eine Person wurde vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, die Polizei und der Rettungsdienst.

Fast zeitgleich um 10:39 Uhr war die Feuerwehr Ludwigshafen mit einem Fahrzeug (7 Einsatzkräfte)zur Unterstützung des Rettungsdienstes in der Dörrhorststraße Ortsteil Stadtmitte im Einsatz.

