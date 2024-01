POL-WAF: Ahlen. Zwei Wohnungseinbrüche am Wochenende

Warendorf (ots) - Am Samstag, 30.12.2023 fiel einer Polizeistreife gegen 15.30 Uhr eine Autofahrerin auf der B 51 in Ostbevern auf. Die Beamten fuhren hinter dem Auto her und hielten es auf Glandorfer Gebiet an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 32-jährige Fahrerin absolut fahruntüchtig war. Sie nahmen die Versmolderin mit und ließen ihr eine Blutprobe ...

