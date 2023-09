Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogen im Brot versteckt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Polizisten entdeckten am Montag, 11.09.2023, bei einem Mann verschiedene Betäubungsmittel. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 10:40 Uhr betraten Sicherheitsmitarbeiter eines Verkehrsunternehmens mit einem Mann, der ohne gültigen Fahrausweis mit der Stadtbahn gefahren war, die Stadtwache am Niederwall. Der Mann hatte sich geweigert, seine Personalien mitzuteilen.

Auch gegenüber den Polizisten gab er keine Auskünfte, so dass er durchsucht wurde. Die Beamten fanden bei dem 21-Jährigen in beiden Hosentaschen Haschisch. In seiner Tüte befand sich in einem aufgerollten Fladenbrot ebenfalls Drogen, Haschisch sowie Marihuana in einer nicht geringen Menge.

Nachdem die Identität des polizeibekannten 21-Jährigen ohne festen Wohnsitz ermittelt worden war, wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Mit einem Haftbefehl ging es für ihn in Haft.

