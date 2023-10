Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Rohbau/ Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Drei bislang unbekannte Personen haben am Freitag, 27. Oktober, gegen 19.40 Uhr, Sachbeschädigungen an einem im Bau befindlichen Haus an der Straße An der Windmühle begangen. Die Täter wurden durch eine Videokamera aufgezeichnet. Alle waren männlich und zwischen 15 und 20 Jahren alt. Eine Person trug eine rote Hose, ein dunkelrotes T-Shirt, dunkle Schuhe und hatte kurze Haare. Die zweite Person trug eine dunkelblaue Jeans, ein blaues Oberteil und weiße Schuhe. Der dritte Täter war mit einer hellblauen Jeans, einer schwarzen Weste und einem hellen Kapuzen-Pullover (oder Jacke) bekleidet. Wer hat die beschriebenen Personen beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

