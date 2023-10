Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Einbrecher erbeuten Bargeld

Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

Auf Bargeld hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Büro in der Bahnhofstraße abgesehen. Gegen 5.15 Uhr am Mittwochmorgen (4.10.) bemerkten Zeugen die Spuren der Eindringlinge und alarmierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kriminellen zwischen 17.30 Uhr am Montagabend (2.10.) und 17.30 Uhr am Folgetag in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt. Hier sollen die Täter eine Tür aufgebrochen haben, um in das Büro zu kommen. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 21/22 der Odenwälder Kripo zu melden.

