POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg (ots) - In der Nacht zum 27. Oktober (Freitag) bemerkten Mitarbeiter einer Firma an der Rurtalstraße, dass eine Tür zum Gebäude offenbar gewaltsam aufgebrochen wurde. Im Inneren wurde ein aufgebrochener Tresor aufgefunden, aus welchem nach ersten Erkenntnissen Bargeld gestohlen wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

