POL-HS: Geldbörse entwendet

Übach-Palenberg (ots) - Unbekannte Täter beschmierten einen Pkw, der am Fahrbahnrand der Straße Kreuzgracht stand, mit lila Farbe. Auch ein Garagentor und ein Gartenhaus wurden beschädigt. Die Tat wurde zwischen 20 Uhr am Freitag (27. Oktober) und 8 Uhr am Samstag (28. Oktober) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr