Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240114 - 0049 Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall - Großes Trümmerfeld

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Samstag (13. Januar 2024) ereignete sich auf der BAB 3 ein schwerer Verkehrsunfall. Der 29-jährige Fahrer eines Audi und sein 20-jähriger Mitfahrer wurden bei einem Zusammenstoß mit einer Schutzplanke verletzt. Durch das große Trümmerfeld kam es zu Beschädigungen an mehreren Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Audi R8 gegen 01:25 Uhr die A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor dem Frankfurter Kreuz geriet das Auto mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. In der Folge prallte der Pkw rechtsseitig gegen eine Betonschutzplanke, von welcher er abgewiesen wurde und kam schließlich auf der mittleren Spur zum Stillstand.

Durch die Wucht des Aufpralls verteilten sich diverse Fahrzeugteile auf der kompletten Fahrbahn. Dies führte dazu, dass zwei weitere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls in Richtung Würzburg unterwegs waren, mit Teilen kollidierten und dadurch ein Schaden an ihren Fahrzeugen entstand. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Köln wurde zudem ein weiteres Fahrzeug von Teilen getroffen. An dem verunfallten Audi entstand erheblicher Sachschaden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Der 29-jährige Fahrer des Audi und sein 20-jähriger Mitfahrer trugen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Fahrbahn war, unter anderem zur Beseitigung des Trümmerfeldes, kurzzeitig voll gesperrt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Beeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell