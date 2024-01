Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall bei Überholvorgang - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit seinem Citroen befuhr am Montag, 29.01.2024 gegen 09.45 Uhr ein 32 Jahre alter Mann die B 317 von der Ausfahrt Maulburg kommend in Richtung Schopfheim. Vor ihm fuhr ein weißer Transporter einer Autovermietung und Münchner Kennzeichen und vor diesem ein Skoda mit Kurzzeitkennzeichen. Da der Skoda vorne mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll, beabsichtigte der 32-Jährige den Transporter und den Skoda zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte der Transporter ebenfalls aus und beabsichtigte den Skoda zu überholen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Citroen-Fahrer nach links aus und fuhr dabei einen Leitpfosten um. Weiter wurde sein Vorderrad durch den Betonsockel beschädigt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Transporter bremste kurz ab, setzte seine Fahrt aber fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Skoda-Fahrer hat den Unfall vermutlich nicht bemerkt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem weißen Transporter machen können, sich zu melden.

