POL-FR: Freiburg: 22-Jähriger bei Auseinandersetzung in Klarastraße lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 27.01.2024, ist in der Klarastraße in Freiburg ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Zeugen hatten um circa 22.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Schwerverletzter auf dem Boden liegend festgestellt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der 22-jährige Geschädigte und seine zwei Begleiter aus bislang ungeklärter Ursache in Streit mit einer etwa fünfköpfigen Personengruppe. Dabei soll ein Unbekannter dem 22-Jährigen eine Stichverletzung am Oberschenkel zugefügt haben. Die Personengruppe entfernte sich vor Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 0761/882-2880 entgegengenommen.

