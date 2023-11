Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL/NMS - 10-Jähriger allein im Zug; Bundespolizei hilft

Flensburg/Neumünster (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Leitstelle der Bundespolizei über ein alleinreisendes Kind im Zug Richtung Hamburg alarmiert.

Es stellte sich heraus, dass eine Familie im Zug aus Dänemark in Flensburg angekommen war. Der Zugbegleiter wies die Mutter darauf hin, dass sie mit der vorhandenen Fahrkarte nicht mit dem Eurocity nach Hamburg fahren dürfe. Auf Hinweis des Zugpersonals verließ die Familie den Zug um in den Regionalexpress am anderen Bahnsteig zu steigen. In der Eile hatte die Frau offensichtlich eins der fünf Kinder im Eurocity "vergessen".

Der Zug fuhr mit dem 10-Jährigen los. Dem Zugbegleiter fiel der Junge sofort auf und der alarmierte die Bundespolizei.

Die Leitstelle erwirkte einen außerplanmäßigen Halt im Bahnhof Neumünster und Bundespolizisten nahmen das Kind in Obhut.

Die Beamten suchten die darauffolgenden Züge aus Flensburg nach der Mutter ab und wurden im zweiten Zug fündig.

Der 10-Jährige war überglücklich als er seine Mutter sah.

