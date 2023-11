Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Herzhorn - Aggressiver Reisender schubst Zugbegleiter auf die Gleise

Herzhorn (ots)

Ein junger Reisender wollte im Zug auf der Fahrt von Elmshorn nach Glückstadt keinen Fahrschein für sich und sein Fahrrad vorweisen. Daraufhin kam es zu einem Wortgefecht in dessen Verlauf der junge Mann auch sehr beleidigend wurde und den Bahnmitarbeiter mehrfach anging. Am Ende landete der Zugbegleiter auf den Gleisen, brach seinen Dienst ab und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Gestern Nachmittag um 16.00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei durch ihre Leitstelle zu einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung zum Bahnhof Herzhorn gerufen. Vor Ort konnten die Beamten mit Unterstützung einer Streife der Polizeistation Glückstadt ermitteln, dass es zwischen einem 27-jährigen Reisenden und einem Zugbegleiter zu einer erst verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung gekommen war.

Der junge Mann wollte dem Bahnmitarbeiter gegenüber nicht den nötigen Fahrausweis für sich und sein Fahrrad vorweisen. Daraufhin wurde der 27-Jährige beleidigend und ging den Bahnmitarbeiter an. Der wiederum drängte den Aggressor zurück. So ging es hin und her bis der Zugbegleiter von dem jungen Mann vom Bahnsteig auf die Gleise geschubst worden sein soll. Glücklicherweise kam gerade kein Zug. Der Mann verletzte sich dabei, musste seinen Dienst abbrechen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Den 27-Jährigen erwarten jetzt Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, Körperverletzung und Beleidigung. Zudem erhielt er einen Platzverweis für den Bahnhof Herzhorn.

