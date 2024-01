Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unberechtigt eine Einrichtung für betreutes Wohnen betreten - Zielrichtung Diebstahl - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.01.2024, betraten zwei unbekannte Männer in der Mozartstraße eine Einrichtung für betreutes Wohnen und begaben sich in die Großküche. Aus einer Schublade wurde ein Schlüssel entnommen und mit diesem ein Büro aufgeschlossen. Eine Mitarbeiterin, welche gegen 21.30 Uhr auf den Weg in die Küche war, entdeckte die beiden Männer und sprach diese an. Beide ergriffen die Flucht und rannten davon. Ob etwas aus der Einrichtung entwendet wurde ist noch unklar. Die beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: Etwa 19 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Beide trugen eine Mund-Nasen-Schutzmaske. Einer hatte ein helles Basecap auf, der andere ein dunkles Basecap. Die Beiden seien zuvor um die Einrichtung herumgeschlichen.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell