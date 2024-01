POL-FR: Lörrach: Mit zu hoher Geschwindigkeit einen Kreisverkehr verlassen - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Über das Wochenende, Freitag, 26.01.2024 bis Montag, 29.01.2024, versuchten Unbekannte eine Schiebetür aufzuhebeln, um in Tumringen, in der Luckestraße, in eine Tagespflegeeinrichtung zu gelangen. Die Unbekannten gelangten nicht in die Einrichtung. Die Höhe des Sachschadens ist hier derzeit nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 ...

