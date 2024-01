Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter hebelt Spendenkasse auf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Lenzkirch]

Am 27.01.2024, zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Lenzkirch in der St. Nikolaus Kirche Bargeld aus einer Spendenkasse im Bereich des Altars. Der Täter brach die Spendenkasse durch aufhebeln auf. Es entstand lediglich ein geringer Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten Lenzkirch unter der Telefonnummer 07653/964390 oder jederzeit beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell