POL-FR: Bad Säckingen: Beifahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Fahrerin mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 08.01.2024, gegen 18:00 Uhr, ist eine mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin in Bad Säckingen gegen ein geparktes Auto geprallt. Die 37-jährige war in der Bergseestraße bergwärts unterwegs, als sie zu weit nach rechts geriet. Ihr Auto kollidierte mit einem neben der Straße stehenden Renault, der dadurch auf einen davor geparkten SUV geschoben wurde. Der 41 Jahre alte Beifahrer im Auto der Frau verletzte sich leicht und musste seine Verletzung in einem Krankenhaus versorgen lassen. Ein bei der Fahrerin durchgeführter Drogenvortest erbrachte positive Befunde auf gleich mehreren Substanzen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein der Frau einbehalten. Der Sachschaden an den drei Autos beläuft sich auf rund 22000 Euro.

