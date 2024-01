Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Fußgängerin nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Freiburg (ots)

Nach der Kollision mit einem Auto ist eine Fußgängerin am Montagmorgen, 08.01.2024, gegen 06:50 Uhr, auf einem Gemeindeverbindungsweg neben der L 161 bei Küssaberg-Ettikon leicht verletzt worden. Die 26-jährige Autofahrerin hatte die am rechten Straßenrand gehende 50-jährige Frau bei Dunkelheit zu spät wahrgenommen und sie mit der Fahrzeugfront erfasst. Dabei verletzte sich die Fußgängerin leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus zu weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell