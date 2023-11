Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten vollstrecken Untersuchungshaftbefehl

Halle/Saale (ots)

Am Montag, den 13. November 2023 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei gegen 14:00 Uhr einen 29-Jährigen am Hauptbahnhof Halle/ Saale. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei stellten die Beamten fest, dass gegen den Deutschen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Halle/Saale vorliegt. Demnach erschien der Angeklagte trotz ordnungsgemäßer La-dung nicht zur Hauptverhandlung am 25. Oktober 2023 wegen Raubes. Daher wurde vom zuständigen Richter des besagten Amtsgerichtes die Untersuchungshaft angeordnet. Die Beamten eröffneten ihm den Haft-befehl, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Nach erfolgter telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen Amtsgericht wurde eine Vorführung um 15:00 Uhr terminiert. Bei Gericht entschied der zuständige Richter, den Mann bis zur Hauptverhandlung in Haft zu lassen. So wurde er kurze Zeit später durch die Bundespolizisten an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben.

