BPOLI MD: Eigentümer gesucht: Wem gehören diese Fahrräder?

Magdeburg (ots)

Gesucht werden zwei Eigentümer von Fahrrädern. Bereits am 9. August 2023 erhielt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg fernmündlich die Meldung, dass zwei unbekannte Täter zwei mit Fahrradschloss gesicherte Fahrräder am Bahnhof Magdeburg-Neustadt entwendet hatten. Die gestohlenen Fahrräder konnten kurze Zeit später im Gebüsch nahe eines elektronischen Stellwerks durch die eingesetzten Bundespolizisten aufgefunden werden. Eine Überprüfung der Rahmennummern in der Fahndungsdatei der Polizei verlief negativ, sodass bisher keine Eigentümer ermittelt werden konnten. Die Fahrräder wurden präventiv durch die Beamten sichergestellt, um diese den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Bei dem ersten Fahrrad handelt es sich um ein blaugraues Herrenrad, der Firma ELOPS Speed 500 XL. Die Rahmennummer des Fahrrades lautet 1982119. Das zweite Fahrrad ist ein weiß-grünes Damenrad des Herstellers Pegasus Piazza mit der Rahmennummer AA30170974. Sollte jemand sein Fahrrad erkennen, kann sich die Person jederzeit telefonisch unter 0391 / 56549-555 bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg oder unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline, Telefon: 0800 / 6 888 000 oder per Mail über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de melden.

