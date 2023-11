Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei ehrt Kundenbetreuerin für geleistete Zivilcourage

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 9. November 2023 folgte eine 39-jährige Kundenbetreuerin einer Einladung der Bundespolizeiinspektion Magdeburg. Die Mitarbeiterin der Bahn zeigte sich am 7. Oktober 2023 sehr couragiert und half einem Pärchen, welches von zwei Männern sexuell belästigt, beleidigt und bedroht wurde. Die junge Frau und ihr Freund befanden sich in einer S-Bahn, die von Magdeburg in Richtung Stendal fuhr. Zwei indische Staatsbürger im Alter von 32 und 35 Jahren forderten die 18-Jährige sehr aggressiv zu sexuellen Taten auf. Ihr 22-jähriger Begleiter stellte sich schützend vor seine Freundin und wurde von den beiden Tatverdächtigen bedroht. Andere Reisende wiesen die besagte Kundenbetreuerin auf die Auseinandersetzung hin. Daraufhin begab sie sich zum Ort des Geschehens und stellte sich schützend zwischen die Beteiligten. Anschließend brachte sie das Pärchen aus dem Gefahrenbereich in ein anderes Abteil und rief die Bundespolizei telefonisch um Hilfe. Eine Streife stellte die beiden Tatverdächtigen daraufhin nach dem Halt des Zuges in Wolmirstedt. Durch das couragierte Verhalten verhin-derte die Kundenbetreuerin vermutlich weitere Straftaten, dees-kalierte die Situation und half, die beiden Männer den notwendigen strafprozessualen Maßnahmen zuzuführen.

Da diese Art der Zivilcourage heute leider nicht mehr alltäglich und daher umso vorbildlicher ist, erging die Einladung. Bei einer Tasse Kaffee schilderte die Frau dem stellvertretenden Leiter der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Hesse, den Sachverhalt aus ihrer Sicht. Das beherzte Eingreifen war für sie selbstverständlich. Sie gab an, aus einem Reflex heraus und ohne viel Nachdenken eingeschritten zu sein. Sie würde auch immer wieder helfen, jedoch vielleicht etwas besonnener. Denn nachdem sie das Ereignis für sich reflektiert hatte, wurde ihr bewusst, dass sie sich mit dem Rücken zu den Tätern gestellt hatte und sie daher nicht sehen konnte, wie diese sich weiter verhalten. Glücklicherweise kam es zu keinem körperlichen Angriff gegen ihre Person.

Andreas Hesse bedankte sich im Namen der Bundespolizei ganz herzlich bei der Frau für ihr Engagement und überreichte ihr die offizielle Urkunde der Bundespolizei für Zivilcourage sowie zwei Präsente. Über die Ehrung freute sich die Kundenbetreuerin sichtlich und verließ anschließend stolz die Dienststelle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell