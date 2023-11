Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 17-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler mit Schreckschusswaffe gestellt

Merseburg (ots)

Am Donnerstag, den 9. November 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 14:35 Uhr einen jungen Mann am Bahnhof Merseburg. Bei der Nachfrage durch die Beamten, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich führte, verhielt der junge Deutsche sich äußert nervös und zitterte an den Händen. Den Grund dafür offenbarte der Heranwachsende, als er seinen Rucksack öffnete. In diesem befanden sich sichtbar und griffbereit eine Schreckschusswaffe mit eingeführtem Magazin, ein Grinder mit Anhaftungen von vermutlich Cannabis und 13 szenetypischen Klipptüten mit vermutlich Cannabis. In dem eingeführten Magazin befand sich glücklicherweise keine Munition. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die aufgefundenen Gegenstände und informierten für die weiterführenden polizeilichen Maßnahmen im Rahmen der Zuständigkeit das Landespolizeirevier Saalekreis. Diese übernahmen den Jugendlichen. Ihm drohen Strafanzeigen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln unter Mitführen einer Schusswaffe und wegen des unbefugten Besitzes einer Schusswaffe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell