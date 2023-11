Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vollstreckung Haftbefehl bei 39-Jähriger wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Eine 39-Jährige wurde seit Juni 2023 durch die Staatsanwaltschaft Hal-le/Saale per Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Demnach wurde die Deutsche bereits im Mai 2021 wegen des unerlaubten Besitzes von Be-täubungsmitteln in Tateinheit mit Widerstandes gegen Vollstreckungsbe-amte und Beleidigung rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen durch das Amtsgericht Halle/Saale verurteilt. Sie beglich lediglich 360 der geforderten 1500 Euro. Da anschließend keine weiteren Zahlungen eingingen und sie sich trotz vorheriger Ladung nicht dem Strafantritt stellte, erließ jene Staatsanwaltschaft dieses Jahr den Haftbefehl, der die Zahlung der restlichen 1140 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 76 Tagen beinhaltete. Am Mittwoch, den 8. November 2023 wurde die Frau gegen 10:55 Uhr in Bitterfeld-Wolfen durch Bundespolizisten angetroffen. Die Beamten eröffneten ihr den Haftbefehl, nahmen sie fest und mit zur Dienststelle. Da die Verurteile nicht zahlungsfähig war, wurde sie am selbigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell