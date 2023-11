Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Polizeibekannter Mann mit Haftbefehl durch Bundespolizisten gestellt

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 6. November 2023 stellte eine Streife der Bun-despolizeiinspektion Magdeburg gegen 13:00 Uhr einen Mann am Bahnhof Magdeburg-Sudenburg fest. Der polizeibekannte 39-Jährige war den Beamten durchaus bekannt. Die Überprüfung seiner Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Demnach wurde der Deutsche bereits im August 2022 vom Amtsgericht Braunschweig wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Der Mann bezahlte 435 Euro, danach blieben die Zahlungen jedoch aus. Dem Strafantritt stellte er sich, trotz vorheriger Ladung, auch nicht. Daher erließ die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Oktober dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Die Bun-despolizisten eröffneten ihm diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Den geforderten Restbetrag von 465 Euro konnte der Polizeipflichtige bezahlen. Somit durfte er anschließend die Diensträume als freier Mann wieder verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und die Einzahlung des Betrages durch die Bundespolizisten in Kenntnis gesetzt.

