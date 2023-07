Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Ladendiebstahl in der Goethe Galerie gesucht

Jena (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr wurden zwei Securitymitarbeiter in der Goethe Galerie auf eine 4-köpfige Personengruppe im Erdgeschoss vor einem Drogeriemarkt aufmerksam, da diese Preisschilder und Etiketten von Kleidungsstücken entfernten. Nachdem die Personengruppe, bestehend aus drei männlichen und einer weiblichen Person mit Kinderwagen von dem Personal angesprochen wurde, versuchten diese zu flüchten. Den Securitymitarbeitern gelang es einen männlichen Ladendieb bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten festzuhalten, die Anderen konnten aus der Goethe Galerie in Richtung Holzmarkt flüchten. In den mitgeführten Taschen konnten mehrere neuwertige Bekleidungsstücke aufgefunden werden, eine Zuordnung zu möglichen Geschäften war aufgrund der entfernten Etiketten nicht möglich und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die geflüchteten Täter konnten von den Securitymitarbeiter nur vage beschrieben werden: 1. weibliche Täterin:

- ca. 160 cm groß - blonde Haare zum Zopf gebunden - unterwegs mit einem beige-/ gold-/ bronzefarbenen Kinderwagen

2. männlicher Täter:

- weißes T-Shirt - schwarzes Basecap

3. männlicher Täter:

- dunkles T-Shirt - schwarzer Anglerhut

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können. Hinweise, sowie gefertigte Bild- und Filmaufnahmen nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen.

