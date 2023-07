Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 31-Jähriger auf dem Heimweg Grund für mehrere Polizeieinsätze

Weimar (ots)

Der Heimweg eines 31-Jährigen aus dem Klinikum Weimar zur eigenen Wohnanschrift, führte am Samstag ab 04:10 Uhr innerhalb kürzester Zeit zu mehreren Notrufen bei der Landeseinsatzzentrale. Beginnend in der Berkaer Straße, bedrohte er mit vorgehaltenem Messer einen 71-Jährigen, welcher in seinem Auto schlief. Zudem schlug er mit dem Messer gegen die Seitenscheibe und beschädigte diese hierbei. Anschließend zog er, verfassungsfeindliche Parolen skandierend, weiter in Richtung Innenstadt, wobei er auf seinem Weg über die Karl-Haußknecht-Straße, hier befindliche Mülltonnen umwarf und gegen ein Gartentor trat. In der Brauhausgasse zerstach er in der Folge mindestens drei Fahrradreifen. Hierauf wurden zwei bisher unbekannte Personen aufmerksam und sprachen den 31-Jährigen Täter an. Dieser bedrohte in der Folge Beide mit vorgehaltenem Messer, woraufhin sich die Personen entfernten. Durch sofort eingeleitete Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bekanntgemacht und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Die bislang unbekannten Geschädigten der Tat in der Brauhausgasse werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/8820 zu melden. Darüber hinaus werden auch weitere sachdienliche Hinweise unter ebendieser Nummer entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell