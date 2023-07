LPI-J: Autofahrer verursacht Sturz eines Radfahrers und entfernt sich unbekannt vom Unfallort

Apolda (ots) - In der Nacht vom 23.07.2023 konnte in den frühen Morgenstunden gegen etwa 02:30 Uhr über eine Überwachungskamera der Notfallambulanz des Klinikum Apolda beobachtet werden, wie eine augenscheinlich angetrunkene, männliche Person an der dortigen Einfahrtsschranke randalierte. Als ein Mitarbeiter der Notaufnahme schnell vor Ort eilte, bewegte sich der Täter bereits fußläufig in Richtung Innenstadt Apolda. Ermittlungen der Polizei ergaben im Nachgang ...

mehr