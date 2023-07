LPI-J: Rücksichtsloser PKW-Fahrer nötigt mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B7 zwischen Weimar und Erfurt

Apolda (ots) - Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 21.07.2023 bis 23.07.2023 Kriminalitätslage Zu einer Körperverletzung auf einer Kirmes ist es in der Nacht vom 21.07.2023 gegen 03:15 Uhr in Eberstedt gekommen. Hierbei gerieten wohl drei männliche Veranstaltungsteilnehmer zunächst in eine verbale Streitigkeit, welche dann in der Folge in einer Schlägerei endete. Nach ersten Erkenntnissen griff wohl zunächst ein 22- ...

