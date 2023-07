Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 21.07.2023 bis 23.07.2023

Kriminalitätslage

Zu einer Körperverletzung auf einer Kirmes ist es in der Nacht vom 21.07.2023 gegen 03:15 Uhr in Eberstedt gekommen. Hierbei gerieten wohl drei männliche Veranstaltungsteilnehmer zunächst in eine verbale Streitigkeit, welche dann in der Folge in einer Schlägerei endete. Nach ersten Erkenntnissen griff wohl zunächst ein 22- jähriger junger Mann den 19- jährigen Geschädigten mit einem Bierkrug an und schlug diesen in dessen Gesicht. Anschließend griff noch ein weiterer Täter den Geschädigten mit einem Bierkrug an und verletzte ihn abermals im Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei schwere Verletzungen im Gesicht und wurde ins Klinikum Apolda verbracht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang und zur Täterschaft geben können.

