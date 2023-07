Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzter Mopedfahrer nach Auffahrunfall

Jena (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Jenaer Polizei über einen verletzten Mopedfahrer in der Winzerlaer Straße Ecke Rudolstädter Straße informiert.An der Kreuzung fuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer eines Hyundai auf das an der Fußgängerampel haltende Kleinkraftrad auf. Hierbei stürzte der 40-jährige Mopedfahrer und zog sich leichte Verletzungen an Hüfte und Oberschenkel zu. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet und der Fahrer des Kleikraftrades zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht.

