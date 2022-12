Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Falschfahrerin ohne Führerschein

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 20.12.2022 fiel gegen 11:30 Uhr eine Fahrerin auf, die mit ihrem Auto gegen die Einbahnstraße in der Löhrstraße unterwegs war. Die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz konnten die 35-Jährige in ihrem Pkw antreffen, als sie gerade im Bereich der Roonstraße wendete.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigte die Frau einen rumänischen Führerschein vor. Durch eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergaben sich jedoch Zweifel an der Echtheit des Dokuments. Eine Überprüfung des Führerscheins ergab eine Totalfälschung. Da auch der Beifahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, musste der Pkw im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme abgeschleppt werden.

Gegen die Beschuldigte wurden Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

