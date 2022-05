Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einparkversuch unter Alkoholeinfluss

Apolda (ots)

Am 09.05.2022, gegen 19:35 Uhr wollte in der der Niemöllerstraße in Apolda eine 56jährige Dacia-Fahrerin am rechten Fahrbahnrand seitlich einparken. Dabei kollidierte sie mit einem dort parkenden VW. Die Unfallverursacherin wollte sich daraufhin pflichtwidrig zu Fuß entfernen, konnte aber durch eine Zeugin aufgehalten werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1.83 Promille. Die 56jährige und ihr Fahrzeug blieben unversehrt. Am VW hingegen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

