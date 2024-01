Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Gasflaschen von Tankstelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende, Freitagabend, 05.01. bis Montagmorgen, 08.01.2024, fünf leere und zwei volle Gasflaschen von einem Tankstellengelände in der Straße "Schönenbuchen". Die Gasflaschen der Marke Rheingas wurden aus dem mit einem Bauzaun geschützten Gasflaschenlager entwendet. Die Kette mit Schloss wurde mittels eines Bolzenschneiders zerschnitten. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, welche am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen an der Tankstelle im Schönenbuchen gemacht haben, sich zu melden.

