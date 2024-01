Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Bus gegen Fahrrad - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 08.01.2024, hat sich bei einem Verkehrsunfall in der Schaffhauser Straße (B 34) in Bad Säckingen eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Gegen 17:45 Uhr war ein 56-jähriger Busfahrer aus einer Haltestelle auf die Straße eingefahren. Zeitgleich bog eine gleichaltrige Fahrradfahrerin aus der Straße Im Häfla auf die B 34 ein. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Radlerin eine leichte Beinverletzung zuzog. Sie wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Bus und Fahrrad wurden leicht beschädigt.

