Polizei Bochum

POL-BO: Pkw entwendet und in Brand gesetzt - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Witten (ots)

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten ein Diebstahl und das anschließende Entzünden eines Pkw in Witten noch nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 5. Juni, gegen 2 Uhr an der Pferdebachstraße / Am Steinbruch. Zeugen informierten Feuerwehr und Polizei über ein brennendes Fahrzeug, das unter der dortigen Autobahnbrücke geparkt war.

Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es um sich um ein Diebstahlsdelikt mit anschließender Brandstiftung.

Der Besitzer des betroffenen Fahrzeugs (48, aus Witten) hatte seinen Pkw am Sonntagnachmittag, 4. Juni, gegen 17 Uhr vor seiner Wohnanschrift an der Schleiermacherstraße (nahe Annenstraße und Wilhelm-Düchting-Straße) geparkt. Es wird davon ausgegangen, dass der Wagen im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 2 Uhr, zunächst gestohlen und anschließend an der Pferdebachstraße abgestellt und in Brand gesetzt worden ist.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

