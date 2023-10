Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versammlungen im Augsburger Stadtgebiet verlaufen friedlich

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Freitag (27.10.2023) fanden zwei angemeldete Versammlungen mit Bezug zum aktuellen Nahost-Konflikt in der Augsburger Innenstadt statt. Bei der Versammlung auf dem Königsplatz waren in der Spitze knapp 300 Teilnehmer vor Ort. Bei dem Aufzug, der am Ulrichsplatz startete, wurden in der Spitze gut 200 Teilnehmer gezählt. Beide Versammlungen verliefen friedlich und ohne nennenswerte Störungen. Verbale Äußerungen und Parolen waren nach bisheriger Bewertung der Polizei strafrechtlich nicht relevant. Stand jetzt kam es auch insgesamt zu keinen Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten. Die Polizei war bei beiden Versammlungen in der Augsburger Innenstadt spürbar präsent. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord wurde dabei auch von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell